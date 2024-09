Messina, conferimento del Dottorato Honoris Causa alla prof.ssa Urbinati

StrettoWeb

Si svolgerà lunedì 23 settembre, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna del Rettorato di Messina la Cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Scienze Umanistiche alla prof.ssa Nadia Urbinati, Politologa, “Kyriakos Tsakopoulos Professor of Political Theory” presso il Department of Political Science della Columbia University (New York), che terrà una lectio doctoralis su “Individualismo e solitudine sociale. Alle origini della crisi della democrazia”. La Laudatio sarà affidata alla prof.ssa Rita Fulco, Associata di Filosofia Teoretica.

Nata a Rimini, la prof.ssa Urbinati è una Politologa italiana naturalizzata statunitense che ha focalizzato le sue ricerche sul pensiero politico moderno e contemporaneo, indagando in particolare il liberalismo e il liberal-socialismo, il cosmopolitismo e le teorie politiche federaliste. Successivamente, ha allargato il suo campo di studi includendovi l’analisi delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Poi ancora, ha esteso le sue indagini sino alla nascita dei populismi, passando anche dalla formazione dell’opinione nei sistemi democratici rappresentativi.

Tra i fondatori della rivista Reset, è collaboratrice di periodici e quotidiani nazionali quali La Repubblica, Left, Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano, Il Sole 24 Ore. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Ha pubblicato articoli e recensioni in numerose riviste italiane, inglesi e francesi, molti dei quali sono tradotti in varie lingue: cinese, russo, spagnolo, portoghese, giapponese. All’attivo ha, inoltre, una vasta produzione saggistica. Commendatore della Repubblica Italiana da marzo 2008, la prof.ssa Urbinati è stata insignita anche del David and Elaine Spitz Prize (2004) e del The Lenfest Distinguished Columbia Faculty Award (2009).

