Messina come Reggio, l’ACR lancia la prevendita e i tifosi si arrabbiano: “Presidente, si vergogni”

Messina come Reggio Calabria, in questo periodo unite più che mai da una piazza in fortissima contestazione con la società. Entrambe le tifoserie organizzate hanno disertato lo stadio alla prima ufficiale, in protesta rispettivamente contro Sciotto e Ballarino. Nel primo caso per via del caos estivo, dei tira e molla sulla trattativa e di una chiarezza ormai miraggio dalle parti siciliane; nel secondo caso per via della Curva chiusa (responsabilità, in questo caso, del Comune), di un mercato considerato insoddisfacente rispetto agli annunci e dei prezzi alti per il match contro la Vibonese.

Già, i prezzi alti. Anche questo, oggi, accomuna le due città e tifoserie. Perché a Messina c’è chi si lamenta dei costi per il match contro il Taranto, che si giocherà sabato sera. Il club, infatti, sui canali social ha comunicato che dalle 12 di oggi, mercoledì 4 settembre, apre la prevendita per la partita, la seconda in casa dopo il pari beffa alla prima. “I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia o sul sito postoriservato.it. Dalle ore 19:15, sarà aperto il botteghino del PalaRescifina. I cancelli d’ingresso dello stadio apriranno alle ore 19:00. Coloro i quali hanno disabilità certificata al 100% hanno diritto all’ingresso gratuito, previa richiesta di accredito da inoltrare a biglietteria@acr.messina.it”, si legge.

Messina-Taranto, i prezzi dei biglietti

Curva Sud

Biglietto intero ordinario € 16 (€ 14 per gli amici del Messina), più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Da 7-16 anni € 9, più diritti di prevendita

donne € 9, più diritti di prevendita

Over 65 € 9 , più diritti di prevendita

Tribuna A

Biglietto intero € 22 più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Ridotto 7-16 anni over 65 e donne € 14 più diritti di prevendita.

Settore ospiti

Biglietto intero € 16 più i diritti di prevendita.

La prevendita per il settore ospiti si chiuderà venerdì 6 Settembre 2024 alle ore 19:00.

Proprio questi i prezzi che hanno fatto andare su tutte le furie i tifosi. “17 Euro…..con la squadra nei bassifondi… si vergogni presidente SCIOTTO”, scrive un utente. Ma anche “questa squadra vale non più di 5€ a partita” oppure “17 euro un biglietto, mancu nta serie A come la canzone di Celentano, Soli, dovete rimanere Soli”.

Punti vendita

Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403)

Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132)

Il Botteghino (Viale della Libertà, 391)

Tabacchi Lauro (Via Salandra 50)

Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina)

Bar La Rosa Nera (S.S. 114 KM 4,720 SNC – 98125 – MESSINA (ME)

Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta)

Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona)

Scotch Bar ( Via Cassisi, 2 Milazzo)

