Messina: chiude lo storico bar Giordano dopo 78 anni di attività

StrettoWeb

“Lo storico bar Giordano a Mili Marina chiude per “riposo” dopo i suoi primi 78 di attività ed oggi sono passato a salutare Cettina ed Emma“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile. “Sono passato per onorare la storia che ha rappresentato per la nostra comunità, la sua atmosfera accogliente, con la consapevolezza che chiuderanno le porte del bar ma sono sicuro non spariranno nella nostra mente i ricordi di un luogo che ha visto decine di generazioni. Grazie alla famiglia per tutto ciò che ci ha permesso di vivere“, conclude Basile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.