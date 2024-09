Messina, contro la Casertana per Totò Schillaci: i convocati di Modica

StrettoWeb

Messina questa sera in anticipo per il match di Serie C contro la Casertana. La squadra di Modica giocherà con il lutto al braccio per commemorare Totò Schillaci. Si sono svolti oggi i funerali del funambolico e indimenticato attaccante palermitano – che ha militato in riva allo Stretto per sette anni, dal 1982 al 1989 – morto qualche giorno fa per un brutto male.

La compagine biancoscudata vorrà dare il massimo anche per lui. E’ quanto gli chiederà mister Modica, che conosceva Schillaci e ci ha giocato anche insieme. L’obiettivo, in ogni caso, è tornare a fare bene dopo la sconfitta contro il Crotone. Finora Anatriello e compagni hanno dimostrato di essere molto incisivi in casa e poco in trasferta.

Di seguito i convocati scelti dal tecnico.

