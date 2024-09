StrettoWeb

E’ il caos sull’A20 Messina – Palermo a causa dell’incendio di un mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, tra Patti e Brolo. Sul posto i Vigili del Fuoco stanno cercando di domare le fiamme.

Il traffico è bloccato e la Polizia Stradale ha disposto l’uscita obbligatoria a Patti per chi è diretto verso Palermo.

