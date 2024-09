Messina, Basile soddisfatto: “la città è in continua trasformazione grazie al percorso avviato da De Luca”

StrettoWeb

“Messina grazie al percorso avviato nel 2018 è una città in continua trasformazione. Oggi, in aula, nel corso della discussione della relazione annuale sull’attività svolta durante il secondo anno di mandato ho avuto l’opportunità di ribadire alcuni concetti fondamentali”, è quanto ha affermato il sindaco Federico Basile. “La relazione è uno strumento a disposizione della cittadinanza, che deve valutare il nostro operato; non siamo qui per ricevere voti o giudizi nell’immediato, questi arriveranno dagli elettori sulla base di quanto abbiamo fatto per la città nell’ambito del mandato. I consiglieri, invece, hanno il compito di verificare e vigilare sul nostro operato“, rimarca Basile.

“Percorso iniziato da De Luca”

“Ho voluto ricordare ancora una volta che, insieme a Cateno De Luca, nel 2018 abbiamo avviato un nuovo corso per Messina. Non siamo partiti da zero, ma da una situazione molto difficile, da ” ‘meno 100’, e questo non emerge solo dalla relazione, ma anche dai cambiamenti visibili in città. Oggi Messina è una città in continua trasformazione. Questa relazione rappresenta la fotografia del lavoro svolto: nelle sue pagine ci sono i risultati concreti che abbiamo prodotto per la comunità. Le 435 pagine della relazione non sono sufficienti a raccontare tutto ciò che è stato fatto, ma abbiamo cercato di schematizzare i dati per rendere più chiaro il nostro impegno“, spiega Basile.

“Non trascurare la mia relazione”

“Ho voluto ribadire alla cittadinanza e al Consiglio che il nostro obiettivo è amministrare e portare avanti risultati concreti, ed è ciò che stiamo facendo ogni giorno. Invito i consiglieri a non trascurare questa relazione: consultatela, soprattutto prima di fare dichiarazioni pubbliche o intervenire in aula su questioni le cui risposte sono già presenti in queste pagine. La nostra visione strategica per Messina è evidente in ogni progetto presentato e finanziato, in ogni intervento eseguito. Sono certo che la città saprà distinguere tra polemiche sterili di una certa politica, che quando ne ha avuto occasione non ha fatto nulla per Messina, e il lavoro che abbiamo svolto e che continueremo a svolgere”, conclude Basile.

