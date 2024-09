Messina, assegnati gli incarichi ai componenti della segreteria di Forza Italia

Assegnati gli incarichi statutari ai componenti della segreteria cittadina di Forza Italia. Le nuove deleghe sono state ufficializzate oggi pomeriggio, nel corso di una riunione del partito. A comunicarle il coordinatore cittadino del partito, Antonio Barbera. I ruoli sono così distribuiti: Giovanni Crimi (vicecoordinatore vicario con delega alla sanità); Giuseppe Santalco (vicecoordinatore con delega all’amministrazione, tesoreria e rapporti con il Consiglio comunale); Agatino Cundari (responsabile dipartimenti); Antonio Perna (responsabile Comunicazione); Ninni Romano (responsabile rapporti con il movimento giovanile); Alessia Conti (responsabile rapporti Azzurro donna).

All’incontro erano presente il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, l’onorevole Matilde Siracusano e la deputata regionale all’Ars, Bernadette Grasso. “Abbiamo completato una squadra di lavoro per la città – commenta Antonio Barbera – con la quale ci confronteremo e saremo attenti sulle questioni che riguardano l’amministrazione e il futuro di Messina. Accogliamo, inoltre, con soddisfazione l’ingresso del parlamentare regionale, Alessandro De Leo che ha aderito al gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars; siamo sicuri che instaureremo con lui un rapporto proficuo di collaborazione che non potrà che arricchire l’azione politica a Messina e il rafforzamento in Consiglio comunale, grazie all’adesione della consigliera Rosaria Di Ciuccio”, conclude Barbera.