Messina, l’Amam rassicura: “l’acqua dei pozzi è potabile”

Con Ordinanza contingibile e urgente N°151/2024, il Sindaco Federico Basile ha ordinato ad AMAM Messina, l’immediata immissione nella rete idrica dell’acqua emungibile da 4 Pozzi comunali: Briga n.1 e Briga, N. 2, pozzo Busà e pozzo Cucinotta, potenziando così gli apporti idrici che consentono di approvvigionare il sistema di distribuzione cittadino e dei villaggi. La decisione del primo cittadino, rivolta ad AMAM per ogni aspetto tecnico, è stata assunta proprio nella qualità di autorità locale in presenza di situazioni emergenziali di ordine sanitario

“L’immissione in rete idrica delle acque prelevate dai pozzi denominati Briga n.1 e Briga, N. 2, Busà e Cucinotta avverrà dunque con immediatezza da oggi venerdì 6 settembre, essendone stata già verificata alla presenza di ASP la potabilità mediante analisi effettuate da laboratorio certificato ed accreditato“, afferma in una nota Amam. “Si ribadisce, quindi, che tutta l’acqua immessa in rete e distribuita ai cittadini è potabile. Tuttavia, solo in attesa del completamento della già avviata procedura per ottenere il rilascio del giudizio di idoneità da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale e della licenza di attingimento da parte del competente Ufficio del Genio civile di Messina, enti ai quali AMAM ha già fornito tutta la documentazione necessaria, il Sindaco raccomanda, in via precauzionale, l’utilizzo ai soli fini igienico-sanitari delle acque della rete idrica comunale sino a che, con successivo ed immediato provvedimento verrà data comunicazione dell’ottenimento del formale giudizio di idoneità da parte di ASP”, conclude la nota di Amam.

