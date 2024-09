Messina, adeguamento all’impianto di depurazione di Sant’Agata di Militello

StrettoWeb

Il Commissario Unico alla Depurazione professor Fabio Fatuzzo comunica la pubblicazione della gara di appalto del servizio di trasporto e smaltimento delle terre e rocce di scavo prodotte nell’ambito dell’intervento “Adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio dei Comuni di S.Agata di Militello e Acquedolci“.

“Si è trattato – ha detto il Commissario Fabio Fatuzzo – di un iter particolarmente complicato e pieno di ostacoli. I lavori erano stati consegnati alla ditta appaltatrice nel luglio del 2020, si sono fermati nel maggio 2021, per la presenza nel sottosuolo di rifiuti (materiale di origine antropica) frammisti ai terreni interessati agli scavi”. A seguito di tale rinvenimento si sono effettuate tre campagne di approfondimenti programmati dal Responsabile unico del procedimento ing. Giuseppe Iannazzo, dall’Arpa al fine di stabilire la corretta e conforme modalità di gestione dei terreni oggetti di scavo. E’ stato anche necessario distinguere i rifiuti destinabili al riuso da quelli non recuperabili e quindi conferibili a discarica. Una volta conclamata la natura non pericolosa dei materiali rinvenuti, per il loro smaltimento in discarica (stimati in oltre duemila metri cubi di materiale) necessitavano circa 800 mila euro la cui copertura finanziaria è stata garantita dal Commissario attingendo alle somme di sua propria disponibilità. La scadenza delle offerta è fissata per il 10 ottobre 2024.

