Messina, “l’unione fa la forza”: 17 associazioni di volontariato coinvolte nell’Iniziativa pro Burundi

È stata presentata a palazzo Zanca, a Messina, oggi, lunedì 30 settembre, l’iniziativa pro Burundi promossa da CittadinanzAttiva Sicilia Onlus An.tu.do Messina Giostra Ritiro e patrocinata dal Comune di Messina e dall’A.N.I.O.M.R.I.D. (ass. Naz. Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati), con il contributo di diciassette realtà associative del territorio. All’appuntamento ha preso parte l’assessora Alessandra Calafiore che nel portare anche i saluti del sindaco Federico Basile ha avuto modo di elogiare l’iniziativa precisando che: “L’amministrazione è sempre presente e partecipa attivamente ad iniziative di elevato valore sociale. In particolare, per questo progetto di solidarietà pro Burundi nei locali del mio Assessorato sarà predisposto un contenitore di cartone al fine di implementare la raccolta di occhiali, cellulari, tablet e computer”.

L’iniziativa è stata illustrata dalla vicepresidente Nazionale ANIOMRID e legale esperta di politiche sociali Silvana Paratore, la quale si è soffermata sull’idea ispiratrice del progetto che è quella di dare l’opportunità al Burundi, il paese più povero del mondo e con l’indice di sviluppo umano più basso del pianeta, di essere artefice della propria crescita dotando la popolazione, per il tramite dell’Associazione Onlus Aiutiamo il Burundi, di presidi indispensabili per il campo visivo come occhiali da vista e da sole usati, oltre che cellulari e tablet. All’incontro hanno preso parte, il promotore dell’iniziativa Giuseppe Previti, coordinatore dell’assemblea territoriale di CittadinanzAttiva Sicilia Onlus An.tu.do Messina Giostra Ritiro, il quale ha ricordato il positivo riscontro della precedente raccolta benefica a favore del Madagascar; a seguire sono intervenuti Padre Severin Ndimurwanko parroco di Bordonaro, proprio originario del Burundi; Enzo Cambria di Anolf Cisl; il Commissario straordinario dell’IPAB Opera Pia Casa Famiglia Regina Elena Famiglia Amato Cesare Maddalena, che ha ospitato bambini del Burundi operati all’ospedale di Taormina, per portare una testimonianza delle esperienze vissute; il dott. Aldo Di Blasi per la Lega Antidroga e disagi; il dott. Franco Previte di TDICE Tutela dei Dritti imprese e cittadini europei; e infine sono giunti anche i saluti da parte del Segretario regionale di CittadinanzAttiva Sicilia Concetto Trifilò, impossibilitato a partecipare. Partner del progetto, anche il Cesv di Messina e l’Ottica Garreffa, quest’ultima provvederà a mettere i gradi corretti su ogni paio di occhiali consegnati; mentre per i telefonini la ditta Md Service procederà, prima dell’invio, alla formattazione degli stessi.

A partire da oggi è possibile trovare in posti diversi della città dei contenitori di cartone e la locandina per la raccolta occhiali, cellulari, tablet e computer con indicazione dei referenti a cui rivolgersi.

