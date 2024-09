Mediterranean Life, le ultime: ennesima sollecitazione di Falduto, “mi auguro…”

StrettoWeb

“Oggi abbiamo fatto l’ennesimo tentativo per cercare di avere una risposta alla nostra richiesta di autorizzazioni per la realizzazione di Mediterranean Life, mi auguro che nei prossimi 15 giorni, il Sindaco e gli organi competenti diano seguito a quanto deliberato dal Consiglio Comunale. Vi terrò aggiornati”. E’ quanto scrive sui social Giuseppe Falduto, l’imprenditore ideatore del progetto diventato simbolo – a Reggio Calabria – della mancanza di visione, futuro, sviluppo e non solo della classe politica del territorio.

L’Architetto, ex Assessore con Italo Falcomatà Sindaco, non manca di pungolare e stimolare l’Amministrazione e l’attuale primo cittadino. La vicenda Mediterranean Life è ben nota e va avanti da anni, tra “mezzi sì”, mancate risposte, scomparsa dai radar e totale abbandono e disinteresse di fronte alle numerose richieste di Falduto. Lo stesso, nonostante sia stanco, non demorde e oggi ha sollecitato per l’ennesima volta, in attesa – e nella speranza – di una risposta.

