Massimo Ripepi torna a casa: “rientro nel Centrodestra la scelta migliore che Bandecchi potesse fare”

Massimo Ripepi torna nel Centrodestra, come ovvia conseguenza del rientro nella coalizione di Alternativa Popolare: una scelta adottata nei giorni scorsi da Stefano Bandecchi. Si tratta di una sorta di banalità politica, in quanto Bandecchi è sempre stato un uomo di destra e Alternativa Popolare è un partito nato dentro la coalizione di Centrodestra. Probabilmente il risultato delle elezioni europee e l’attuale contesto politico sempre più definito sul bipolarismo, hanno convinto Bandecchi a desistere dalla sua ambizione di correre da solo come aveva provato di fare negli ultimi mesi, e quindi torna all’ovile, in piena coerenza con principi e valori che lo rappresentano.

Discorso ancor più limpido per Massimo Ripepi, che ha una lunghissima tradizione politica sempre nel Centrodestra. Anzi. E’ stato nella direzione nazionale di Fratelli d’Italia, di cui è stato il massimo rappresentante locale dalla nascita fino a pochi anni fa. Ha fatto parte della Giunte di Scopelliti e Arena e non ha mai nascosto la propria adesione culturale a valori e principi di riferimento di Centrodestra. Oggi, ai microfoni di StrettoWeb, illustra tutte le prospettive su questa scelta che ovviamente lo vedrà coinvolto, da Coordinatore Regionale di Alternativa Popolare, alla scelta del candidato Sindaco del Centrodestra a Reggio Calabria, in vista delle elezioni comunali del prossimo anno.

Con la schiettezza di sempre, Massimo Ripepi sottolinea più volte “il disastro compiuto da Falcomatà“. Non manca un duro passaggio sulla Reggina, “distrutta per motivi politici così come hanno raso al suolo la città“. Di seguito l’intervista completa:

