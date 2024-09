Massimiliano Giansanti eletto alla guida del Copa

StrettoWeb

Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti è stato eletto alla guida del Copa, l’associazione che riunisce le principali organizzazioni professionali agricole, rappresentando oltre 22 milioni di agricoltori europei. Il Comitato di Presidenza si è riunito oggi a Bruxelles in sessione plenaria.

Le congratulazioni di Occhiuto

“Congratulazioni e buon lavoro a Massimiliano Giansanti, eletto presidente del Copa dell’Ue, il Comitato delle organizzazioni agricole che rappresenta oltre 22 milioni di agricoltori in Europa. Un riconoscimento assai prestigioso per il presidente italiano di Confagricoltura, che andrà così a guidare un’associazione in cui sono riunite le principali organizzazioni professionali agricole comunitarie, una bella affermazione per il nostro Paese. Sono certo che con la sua esperienza Giansanti saprà gestire un settore che oggi vive un momento delicato a causa dei problemi legati al cambiamento climatico, e affrontare nel migliore dei modi le sfide del futuro relative alle politiche di sostenibilità, alla tutela delle produzioni locali e delle filiere agroalimentari”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

