Masella, aperto il triduo della festa in onore dei Santi Medici

Tantissimi fedeli, soprattutto giovani, hanno partecipato alla Santa Messa alla Cappelluccia dedicata ai Ss.Cosma e Damiano, con la quale si è aperto il triduo della festa in onore dei Santi Medici, patroni della borgata masellese. Don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella, nello “spezzare” la Parola di Dio ha fatto riferimento al libro del Qoelet: “Vanità delle vanità…tutto è vanità”. Lo stesso don Zampaglione ha citato una canzone dell’artista Branduardi: “Vanità di vanità…vivete con gioia e semplicità, state buoni se potete…tutto il resto è vanità…Lodate il Signore con umiltà, a lui date tutto l’amore nulla vi mancherà”.

Le parole di Don Zampaglione

Nella sua omelia, il sacerdote si rivolge in particolar modo ai giovani dicendo: “carissimi giovani ho intercettato per voi questo testo, in quanto voi siete la “mia gioia e corona”, vi invito perciò a essere cantori di speranza e costruttori di pace, in un mondo segnato da molte disperazioni e guerre”. Riferendosi ai giovani, provenienti da Masella e dintorni, con i gesti, le parole e le scelte di ogni giorno, don Giovanni li invita a cantare la speranza. Nell’invocare la speranza per tutta la nostra comunità, soprattutto in questo anno speciale dedicato proprio alla speranza, quale sarà il 2025, ha affidato tutti ai Santi Cosma e Damiano. Don Zampaglione invoca, altresì, la protezione dei Santi Medici per i giovani, le persone malate e la comunità tutta. Alla fine della Celebrazione eucaristica è stato distribuito ai presenti il pane, precedentemente benedetto.

La giornata odierna sarà, invece, dedicata ai malati, mentre l’imminente domenica ai portatori di vara. Oltre ai festeggiamenti religiosi, ci saranno momenti civili che permetteranno alla comunità di ritrovarsi e abitare la piazza di Masella. I momenti civili spiega il comitato festa “Ss.Cosma e Damiano” di Masella, sono stati pensati per allietare tutta la comunità: per giovani e adulti, con il torneo di briscola, che giovedì pomeriggio ha visto la partecipazione di 16 squadre, torneo che è stato vinto da 4 giovani che in amicizia hanno deciso di spartirsi il premio; per i giovani (Alf eventi) karaoke e discoteca in piazza, venerdì 27 alle ore 21.

Per i ragazzi con il torneo di calcetto dedicato alla memoria del caro “Vincenzo Luca Romeo”, previsto sabato 28 alle ore 16, presso il campetto di Masella. Sabato 28 alle ore 21 è in programma il raduno di organetto e tamburello e, infine, domenica alle ore 21:30, il tanto atteso spettacolo musicale, all’insegna del pop calabrese, con Stefano Priolo e Nino De Francesco. Non mancherà il tradizionale ballo dello “sceccu”, subito dopo la processione e, per chiudere in bellezza i festeggiamenti civili, i fuochi pirotecnici, alle ore 24 di domenica 29 settembre, porteranno tutti gli occhi dei presenti a guardare il Cielo.

I membri del comitato festa Ss. Cosma e Damiano di Masella evidenziano, infatti, che quest’anno oltre alle bellissime luminarie, accese nella serata di ieri, ci sarà ogni balcone abbellito con festoni e gigantografie dei Santi. Quest’anno ha concluso don Giovanni Zampaglione, il comitato festa si è superato nei preparativi, organizzando il tutto con spirito di sacrificio e abnegazione, riuscendo a prevedere diverse serate per diffondere vera gioia e comunione.

