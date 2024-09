Arrivano i Marinai Solidali: nuove collaborazioni con ANMI CIP Calabria

StrettoWeb

Salpati dal porticciolo turistico di Villa San Giovanni, i Marinai d’Italia hanno celebrato la 3ª edizione di Marinai solidali in navigazione fino a raggiungere la mitologica rupe di Scilla con un percorso di vento scarso e mare piuttosto calmo, deviando poi anche davanti alla sponda sicula per avere il tempo di condividere a bordo nuove idee da realizzare a breve con il C.I.P. Calabria.

La rituale veleggiata di Marinai Solidali, programmata per il giorno 14 e poi slittata di una settimana a causa del maltempo, ha dato occasione di un piacevole viaggio con scarso vento e mare calmo, con rari momenti di vela sportiva. Grazie a questa calma paradisiaca che si respira ancora come nelle giornate estive, c’è stato un vivo scambio, pieno di narrazioni di programmi e calendari di impegni.

In barca Aurora Esabotini, campionessa italiana del C.I.P. Calabria, accompagnata dal presidente, che si è presa una pausa e si è raccontata così. Dopo un periodo di intenso studio in preparazione alla Laurea, prevista a febbraio prossimo, inizia proprio in questi giorni la preparazione atletica per affrontare i Campionati Italiani avendo già in mente poi anche gli Europei; presta servizio Civile universale in una Casa Famiglia cui dedica particolari cure ed attenzioni, costruendo rapporti positivi di aiuto e supporto, secondo le esigenze degli assistiti in collaborazione con l’equipe e i colleghi. Trasmette competenza nell’accompagnare ogni persona e mostra di affrontare il ruolo di assistente sociale con matura responsabilità.

Al rientro, salpando troviamo insieme volontà e determinazione di condividere con l’ANMI di Reggio Calabria il tempo da dedicare ai meno fortunati che meritano di essere inclusi nei progetti dei Marinai d’Italia in campo sportivo a vela, ma anche nelle attività di formazione delle VEDETTE SUL MARE, operatori della sorveglianza sulla costa da terra. La volontà comune è proprio di continuare sul tavolo di confronto per dare un ruolo ai soggetti con diverse esperienze di vita vissuta. La formazione dell’equipaggio per l’occasione a bordo come di consueto era composto dai rappresentanti del Gruppo ANMI di Reggio Calabria “M.O.V.M. Tommaso Gullì organizzatori dell’evento e con il presidente e il past presidente del Gruppo di Villa San Giovanni “A. Mondello” ospitanti sulla barca a vela 14 metri L.A. Dancer. La Veleggiata però è stata possibile grazie allo Skipper Alessandro Taverriti, al timoniere Federico Cipri e alla capo scout nautici Anna.

