E’ caos totale a Messina dopo l’acquazzone che si è abbattuto sulla città dello Stretto. In via Don Blasco è stato il delirio con auto rimaste addirittura bloccate a causa dell’acqua. Nell’area il traffico è andato in tilt con i tombini che sono saltati.

Situazione preoccupante anche sul viale Boccetta dove la forte pioggia ha divelto il manto stradale provocando la chiusura di una corsia e creando problemi alla viabilità.

