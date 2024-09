M5S nel caos, Grillo contro Conte: “segnalerò tue minacce agli organi del Movimento”. La replica: “ora parli con gli avvocati”

StrettoWeb

La situazione è sempre più incandescente nel Movimento 5 Stelle con una guerra aperta e dagli esiti incerti tra Beppe Grillo e l’ex premier Giuseppe Conte. In una nuova missiva a Conte, il fondatore del M5S scrive: “Caro Giuseppe, mi scrivi accusandomi per l’ennesima volta – dopo averlo fatto più volte pubblicamente – di avere una visione padronale del movimento e contraria suoi valori democratici. La verità è che, al contrario, ho sempre inteso tutelare i valori democratici su cui il movimento è stato fondato. Dunque, se proprio vogliamo parlare di atteggiamenti contrari ai valori democratici del movimento, questi sono da trovare nelle manovre striscianti con cui si sta tentando di demolirne i presidi, invocando ipocritamente un presunto processo democratico, che, come sai bene (ma fingi di non sapere) non può prescinderne”, si legge nella missiva indirizzata a Giuseppe Conte.

“Stop al carteggio, a Grillo non rispondo più. Da oggi in poi parli con gli avvocati”, tagliano corto da quartier generale dell’ex premier che ora non ha più intenzione di replicare alle lettere del fondatore del Movimento.

