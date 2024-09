Lo storico concerto dei Duran Duran sul Lungomare di Reggio Calabria nel 2008: i VIDEO esclusivi

StrettoWeb

Il 23 luglio 2008 è stata una giornata storica per Reggio Calabria: sul Lungomare definito da D’Annunzio “il chilometro più bello d’Italia” è andato in scena un concerto glorioso, gratuito, l’unica esibizione dei Duran Duran in Italia nel Tour 2008 appunto. Dopo i grandi precedenti di Ricky Martin, Gianna Nannini e Antonello Venditti nel 2006 e nel 2007, l’evento dei Duran Duran nel 2008 ha battuto tutti i record con oltre 70 mila spettatori in riva allo Stretto: gli alberghi della città hanno fatto registrare il pienone con prenotazioni non solo della vicine Sicilia, Puglia e Campania, ma persino da Roma e da alcune città del Nord. Per l’evento furono organizzate apposite navette delle navi traghetto dalla Sicilia.

Proprio per consentire a tutti di seguire al meglio l’evento, sul Lungomare furono montati due maxi schermi per il pubblico che arrivava da piazza Indipendenza fino all’Arena dello Stretto, all’altezza di Villa Zerbi.

Durante il concerto, Simon Le Bon, John Taylor, Roger Taylor e Nick Rodhes, non hanno deluso le aspettative, galvanizzati dalla presenza di un pubblico mai visto prima in strada. L’evento di Reggio Calabria, rappresenta un supershow per l’estate, organizzato con grande attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’allora Sindaco, Giuseppe Scopelliti, che ha avuto modo di incontrare la band, poco prima del concerto di piazza Indipendenza, per un confronto anche con la stampa. “Questo concerto rappresenta un dei più grandi momenti di spettacolo per la Città di Reggio Calabria – ha affermato Scopelliti – credo che si possa segnare come data storica per la musica. Sono giunti fans da tutta Italia, anche perché siamo riusciti ad offrire questo evento in forma gratuita, credo che anche questo rientri nel nostro impegno per far crescere ulteriormente il comparto del turismo”. “E’ un orgoglio per noi – ha affermato Simon Le Bon – concludere il nostro tour in questa splendida città, che non conoscevamo ma che abbiamo avuto modo di apprezzare nella nostra permanenza di qualche giorno. Il pubblico è molto numeroso e suonare di fronte a tanta gente, rappresenta il degno coronamento di una tournee italiana che ricorderemo per sempre”.

In esclusiva i nostri video di quell’evento:

