Lo spettacolo “Icaro” a Siracusa come evento speciale per G7 Italia

Dopo il grande successo ottenuto al Tindari Festival, diretto da Tindaro Granata, lo spettacolo “Icaro”, realizzato dalla Libera Compagnia del Teatro per Sognare nata all’interno della Casa Circondariale di Messina, vola ad Ortigia per una straordinaria occasione di grande bellezza: il G7 Italia- Expo 2024 – Divinazione. Lo spettacolo andrà in scena a Siracusa, martedì 24 settembre alle 20.30, nella bellissima cornice del Teatro Massimo, il teatro comunale della città.

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione dei biglietti on line tramite questo link: https://www.mailticket.it/manifestazione/XO39.

“Un evento emozionante di respiro internazionale, organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e della Foreste in collaborazione anche con il Comune di Siracusa. Abbiamo immaginato un’edizione speciale di “Icaro” per la quale è stato composto un brano dedicato alla terra in linea con il tema del G7, e ancora una volta la Libera Compagnia del Teatro per Sognare dei detenuti-attori sarà un palcoscenico prestigioso insieme alle studentesse di Giurisprudenza e Scienze Politiche dell’Università di Messina del progetto “Liberi di Essere Liberi”, le donne di Siracusa, Messina e Patti che faranno da figuranti e rappresentano un territorio vivo e in fermento, le ballerine di Studio Danza e il danzatore Daniele Sciarrone, i movimenti scenici di Mariangela Bonanno e Alice Rella, la compagnia Cuore di Argante seguita da Giuseppe Spicuglia che cura anche il disegno luci, i ragazzi della Sezione Fernando Balestra Scuola Inda, i fanciulli di Siracusa e con la partecipazione di musicisti e attori professionisti: oltre al regista Mario Incudine in scena ci saranno anche Eugenio Mastrandrea, Paride Benassai e Lorena Denaro, i musicisti Antonio Vasta, Pino Ricosta e Manfredi Tumminello. Per i nostri ragazzi e per tutti, dopo Tindari, una nuova esperienza ancor più emozionante per vari motivi, un’esperienza che vuole guardare sempre oltre gli ostacoli. Nella bellissima cornice della Città di Siracusa, in scena un tableau vivant che trascinerà gli spettatori nel sogno della libertà tra recitazione, musica e danza.”, spiega Daniela Ursino che ha curato l’ideazione e la direzione artistica del progetto.

Icaro (produzione di D’aRteventi), ha la regia di Mario Incudine che ha curato anche le musiche originali, il testo è liberamente tratto dall’opera di Stefano Pirandello.

Patrocini:

Ministero Agricoltura

G7 Italia

Ministero Giustizia

Assessorato Turismo Sport Regione Siciliana

Comune di Siracusa

Sostenuto da:

Assessorato turismo sport e spettacolo Regione Siciliana

Caritas di Messina

Università di Messina

BCC di Pachino

Inda – Istituto Nazione del Dramma Antico per il prestito dei costumi

