Regionali Liguria: sala gremita per l’avvio della campagna di Bucci

“Non è vero, come è stato detto, che farò campagna elettorale solo a Genova, abbiamo già l’agenda pianificata e sarò in tutta la Liguria, i liguri devono conoscere la mia faccia, la faccia di una persona onesta che vuol fare le cose per il territorio, il messaggio che lanciamo oggi è che noi abbiamo un programma preciso, con cose precise che vogliamo fare nei prossimi cinque anni per garantire che la Liguria possa fare il salto di qualità e diventare internazionale”. Lo ha detto il sindaco di Genova e candidato del centrodestra Marco Bucci prima di entrare nella sala dell’hotel Bristol, nel centro di Genova, dove una folla di militanti, candidati e simpatizzanti dei partiti e delle liste che lo sostengono, si sono riuniti per il calcio di inizio della campagna elettorale.

“Le nostre priorità per la Liguria sono infrastrutture, sanità e uno sviluppo basato sul concetto di Esg, l’environmental social growing, che significa che la crescita economica deve avere benefici per tutta la popolazione, ma anche cultura e ambiente”, ha aggiunto Bucci.

