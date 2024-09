Regionali Liguria: Italia Viva correrà nella lista dei riformisti per Orlando

StrettoWeb

Italia Viva si presenterà alle elezioni regionali in Liguria insieme a +Europa e Partito Socialista Italiano nella lista ‘Riformisti uniti per la Liguria’ a sostegno del candidato del campo largo alla presidenza della Regione Andrea Orlando.

Lo confermano le tre forze politiche in una nota congiunta illustrando “il progetto di dare vita insieme alla lista ‘Riformisti uniti per la Liguria’ a sostegno di Orlando presidente, che sarà presentata ufficialmente con i relativi candidati nella prima parte della prossima settimana, non appena saranno completati i passaggi formali interni”. “Abbiamo atteso fino all’ultimo momento, con tanto di appello pubblico, nella speranza che Azione si unisse a noi, ma ancora una volta, come già alle elezioni europee, hanno scelto una corsa solitaria“, rimarca la nota.

