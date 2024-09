Liceo “Volta” unico in Calabria sulla sperimentazione dell’IA: l’Assessore Regionale Caracciolo interverrà per l’avvio della scuola

StrettoWeb

Domani comincia l’anno scolastico anche a Reggio Calabria, avvio rinviato di qualche giorno dall’Amministrazione Comunale. L’Assessore Regionale Maria Stefania Caracciolo, per l’occasione, comunica che interverrà al Liceo Scientifico “Alessandro Volta”, individuato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come unica scuola della Regione ad avviare la sperimentazione nazionale sull’intelligenza artificiale per la personalizzazione della didattica.

L’Assessore sarà accolto dal Dirigente scolastico, Marisa Monterosso, e da tutta la comunità scolastica del prestigioso Liceo calabrese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.