Lavoro, Schlein: “approviamo il congedo di 5 mesi retribuito al 100% per entrambi i genitori”

“Abbiamo i dati dell’occupazione femminile più bassi d’Europa al Sud, approviamo subito un congedo paritario retribuito al 100% di 5 mesi per entrambi i genitori“. E’ una delle proposte avanzate dalla segretaria del Pd Elly Schlein dal Forum Ambrosetti di Cernobbio. “La questione dell’occupazione femminile – ha evidenziato – potrebbe rilanciare fortemente il Paese. Fa strano dirlo in un Paese che ha per la prima volta una presidente del Consiglio donna”.

Per la segretaria dem – tra le altre cose – servono “un nuovo patto sociale anche in Italia“; interventi sulla sanità, su cui ha proposto al leader di Azione Carlo Calenda “lavoriamoci insieme per la prossima manovra“; e “un fisco progressivo, perché il nostro fisco anche con l’intervento del governo non è amico dello sviluppo oggi conviene quasi prendere una casa e affittarla su Airbnb che avviare un’impresa o una startup innovativa”.

