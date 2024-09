Latina-Messina, prevendita attiva: info tifosi ospiti. Prezzi biglietti e come raggiungere lo stadio

StrettoWeb

“Si comunica che è aperta la prevendita dei biglietti per la partita Latina-Acr Messina di mercoledì 25 settembre 2024. I tagliandi possono essere acquistati presso il sito https://www.ciaotickets.com/ al prezzo di € 12 più i diritti di prevendita. La prevendita per il settore ospiti chiuderà martedì 25 settembre alle ore 19:00″, così in una nota il Messina.

Percorso per i tifosi ospiti: come raggiungere lo stadio “Francioni”

“Per la percorrenza da Frosinone: A1 Uscita Frosinone, direzione Latina SS156 via Bassianese, via Pontina, via del Lido, via padre San Agostino, via Volturno ingresso settori ospiti da via BASSIANESE seguire la segnaletica che indica settore ospiti. Per la percorrenza da Roma: strada statale 148 direzione Terracina uscita Latina Centro Via del Lido, via Garigliano, ingresso settore ospiti”.

