La Juventus Next Gen rimane bloccata in Sicilia: notte all’Aeroporto di Trapani, i calciatori dormono a terra

Imprevisto tutt’altro che felice per i calciatori della Juventus Next Gen di Montero, autori di un pari ieri pomeriggio a Trapani, match del girone C di Serie C (bianconeri graziati dai ragazzi di Aronica, in grado di sbagliare ben due rigori, uno per tempo, dopo quello fallito da Lescano a Taranto) La selezione giovanile della Vecchia Signora, infatti, non è rientrata subito a casa come da programma, ma è rimasta bloccata in Aeroporto a Trapani per tutta la notte.

A causa di un guasto all’aereo la partenza è stata più volte posticipata. E così, dall’iniziale decollo fissato per le 2 di mattina, la Juve è riuscita a partire soltanto alle 9. I giocatori hanno dormito praticamente a terra, all’interno dello scalo siciliano, come si può vedere dall’immagine in evidenza, de La Casa di C.

