Isola Capo Rizzuto: via alla costruzione del nuovo Polo dell’Infanzia di Villa Ilice

StrettoWeb

L’Amministrazione Comunale di Isola di Capo Rizzuto ha dato ufficialmente il via ai lavori per la costruzione del nuovo Polo dell’Infanzia di Villa Ilice, un progetto finanziato con quasi tre milioni di euro grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’iniziativa fa parte di una visione più ampia dell’amministrazione Vittimberga, che punta a potenziare l’edilizia scolastica per offrire strutture moderne e sicure, fondamentali per la crescita e l’educazione dei bambini.

Il sindaco Maria Grazia Vittimberga ha più volte ribadito che l’investimento nelle scuole rappresenta una delle principali priorità dell’amministrazione. Il nuovo polo sarà realizzato in un’area già interessata da lavori di ammodernamento, Villa Ilice, frutto di un investimento precedente di un milione di euro, e si inserisce in un quadro di interventi volti a migliorare il patrimonio scolastico locale. “Siamo fermamente convinti – ha affermato il sindaco – che investire nelle scuole significhi investire nel futuro dei nostri giovani. Da quando siamo in carica, abbiamo già fatto molto, ma restano ancora molti obiettivi da raggiungere”.

Gli altri lavori già realizzati

Questo finanziamento, come ribadito dal Sindaco, si aggiunge ad una serie di interventi significativi già realizzati, tra cui la riapertura della scuola Sant’Anna, i lavori di adeguamento sismico in vari edifici scolastici, la manutenzione straordinaria di altre strutture, il nido comunale all’interno di un bene confiscato, l’avvio dei lavori per una nuova scuola a Sant’Anna, la realizzazione di due mense scolastiche tra Spartitore e Castella e la richiesta di altri finanziamenti per la realizzazione di altre due mense previste a San Rocco e Capo Rizzuto, e tanto altro.

L’approvazione del progetto esecutivo per il nuovo Polo è avvenuta lo scorso giugno e segue il nuovo codice degli appalti, con un appalto integrato che permette di accelerare i tempi di realizzazione, affidando la progettazione e l’esecuzione a un unico operatore economico, per questo dopo circa due mesi dall’approvazione del progetto si è già passati ai lavori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.