Una Francesca Manzini travolgente in esclusiva a StrettoWeb: il sole della Calabria, la soppressata e gli esilaranti saluti di Mara Venier

Simpatica, travolgente, entusiasmante: la carica di Francesca Manzini si percepisce subito, bastano poco istanti, e sta contagiando tutta la città. E’ a Reggio Calabria per il Reggio Film Fest e con i suoi soli 34 anni porta un’ondata di freschezza e vitalità. L’ha definita “la mia prova di maturità” nell’intervista esclusiva concessa oggi pomeriggio ai microfoni di StrettoWeb, nel video di seguito a corredo dell’articolo, portando tra l’altro i graditissimi saluti di Mara Venier che ringraziamo per le belle parole nei nostri confronti.

Francesca Manzini, amato volto di “Striscia la Notizia” (tornerà in conduzione anche in questa stagione con Gerry Scotti), sarà tra i protagonisti del film in uscita a Natale “A Capodanno tutti da me” insieme a Massimo Boldi, Nancy Brilli, Paolo Conticini, Massimo Ceccherini e Simone Montedoro. Dopo la partecipazione su Prime Video nel cast del nuovo show di Dargen D’Amico “Karaoke Night” (insieme con Claudia Gerini, Alessia Lanza, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola, Lele Adani e Tommaso Zorzi) e il consueto appuntamento stagionale con “Striscia” in veste di conduttrice insieme a Gerry Scotti, quest’anno Francesca è stata mattatrice in molti programmi Rai (Domenica In, La Volta Buona, Telethon) fino alla partecipazione su Sky al celebre show culinario di Alessandro Borghese “Celebrity Chef”.

Comica, conduttrice (tv e radiofonica anche su RDS) e poliedrica showgirl venuta alla ribalta per le imitazioni di Ilary Blasi, Chiara Ferragni, Maria De Filippi e Mara Venier (suo cavallo di battaglia), è entrata molto presto nel mondo dello spettacolo dopo anni di gavetta come animatrice nei villaggi turistici guadagnandosi l’appellativo di “Fiorello” al femminile.

Nel suo libro “Stay Manza” (Sperling & Kupfer) racconta come ha trovato il coraggio di guardarsi dentro e vincere (prima con la testa, poi con il corpo) la sua eterna battaglia contro i chili di troppo, ma anche con i suoi amori sbagliati.

Ecco le sue parole odierne in esclusiva ai microfoni di StrettoWeb:

