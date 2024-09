Incredibile Trapani: sbaglia due rigori e fa solo 1-1 contro la Juventus Next Gen!

StrettoWeb

Incredibile quanto accaduto in Trapani-Juventus Next Gen. La squadra di Aronica pareggia di nuovo, per la seconda gara di fila, e per la seconda gara di fila si mangia le mani, dopo aver fallito non un rigore, ma ben due, in seguito a quello fallito da Lescano a Taranto. Alla fine ne esce un 1-1 dai tanti rimpianti contro i bianconeri. Il primo tempo è praticamente a senso unico: prima il gol di Ciotti, poi il penalty fallito da Kanouté (alto sopra la traversa), oltre a una serie di altre occasioni non capitalizzate.

La ripresa, però, si apre immediatamente con il pari ospite, siglato da Guerra. I ritmi sono meno bassi, ma è sempre la squadra siciliana a rendersi pericolosa, con un altro tiro dagli undici metri: questa volta dal dischetto si presenta Zuppel, che si fa ipnotizzare il tiro. E la gara finisce così.

Risultati Serie C, 5ª giornata

Messina-Casertana 2-2

Sorrento-Turris 0-0

Avellino-Latina 0-1

Cavese-Monopoli 0-1

Taranto-Altamura 1-2

Trapani-Juventus U23 1-1

Giugliano-Catania

Audace Cerignola-Potenza

Benevento-Foggia

Picerno Crotone

Classifica Serie C

Audace Cerignola 10 Monopoli 10 Benevento 9 Catania 8 Picerno 8 Sorrento 8 Potenza 7 Crotone 6 Latina 6 Trapani 6 Messina 5 Foggia 5 Cavese 5 Giugliano 5 Turris 5 Juventus U23 5 Casertana 4 Avellino 3 Altamura 3 Taranto 2

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.