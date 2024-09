Incredibile in Sicilia: non rispettano la precedenza e si sfidano a colpi di motosega in mezzo alla strada

StrettoWeb

Incredibile quanto accaduto a Rosolini, in provincia di Siracusa per una precedenza non rispettata in strada. Un giardiniere alla guida di un furgone e un’auto con alcuni cittadini stranieri si sono sfidati a colpi di motosega. Dalle parole si è passato subito alla “lotta” con le motoseghe sotto gli occhi di tanti automobilisti che hanno assistito alla scena riprendendo con i cellulari.

