Drammatico incidente a Vibo Valentia: muore un 50enne, grave il figlio di 13 anni

Domenica di fine settembre di sangue in Calabria. Un 50enne anni è morto ed il figlio di 13 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Vibo Valentia. L’uomo era alla guida di una moto, sulla quale viaggiava anche il figlio, e che per cause in corso di indagine, ha impattato con un furgone.

Il minorenne ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Foto di repertorio

