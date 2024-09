Incidente nello Stretto di Messina, scontro tra due navi traghetto | VIDEO LIVE

StrettoWeb

Incidente navale pochi minuti fa nello Stretto di Messina, e precisamente nelle acque della rada San Francesco, a pochi metri dall’approdo peloritano. Due traghetti, sembrerebbe entrambi della Caronte & Tourist ma al momento nelle prime fasi concitate non c’è ancora certezza sull’identità delle navi, si sono scontrati durante le manovre di sbarco. Non è chiara la dinamica dell’incidente. Uno dei due traghetti era partito da Villa San Giovanni in ritardo, dopo problemi ad un altro mezzo.

Pesanti disagi per i viaggiatori a bordo. Evidenti i danni ai due natanti. Fortunatamente non risultano persone coinvolte.

Seguiranno aggiornamenti

