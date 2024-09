StrettoWeb

Tragico incidente in Emilia Romagna. A Cesena un uomo di 53 anni, Carmelo Manna, residente a Cesena e originario di Milazzo, in provincia di Messina, è morto sulla via Emilia.

L’uomo con la sua moto, in compagna della compagna, si è scontrato con un furgone per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Foto di repertorio

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.