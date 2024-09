Drammatico incidente in Sicilia: muore una giovane di 26 anni, feriti due messinesi

StrettoWeb

Drammatico incidente nella notte ad Aragona, in provincia di Agrigento, dove una giovane di 26 anni è morta dopo uno scontro tra due auto, per cause ancora in corso di accertamento. Sono cinque le persone ferite, tra questi due coniugi della provincia di Messina che stavano trascorrendo alcuni giorni di ferie nell’agrigentino.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i primi rilievi sul luogo del sinistro ma la dinamica è tutta da ricostruire. Sul posto anche numerose ambulanze per soccorrere i malcapitati.

