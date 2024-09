Incendio sulle colline di Cefalù, Canadair in azione

StrettoWeb

Un vasto incendio è divampato in contrada Croce Parrino sulle colline di Cefalù, nel Palermitano. Le fiamme, alimentate dal caldo ma in assenza di vento, si sono subito estese su un costone e sono arrivate a ridosso di alcune abitazioni. Sono intervenuti un Canadair e un elicottero in appoggio alle squadre di Vigili del fuoco, degli uomini della Forestale e della Protezione civile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.