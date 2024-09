Il prof. Bruno Sergi nominato nella governance di un’altra prestigiosa organizzazione internazionale

StrettoWeb

Il professor Bruno Sergio Sergi, importante economista da anni impegnato in attività di docenza all’Università di Messina e in autorevoli atenei degli Stati Uniti, da sempre tra i massimi sostenitori indipendenti della realizzazione del Ponte sullo Stretto al punto da essere co-fondatore del comitato “Ponte Subito” nato nel 2009, è stato nominato nella governance di un’organizzazione internazionale intergovernativa, EUCLID, con sedi nella Repubblica Centrafricana, in Gambia, e un ufficio di rappresentanza a Washington. Unica nel suo genere tra le organizzazioni intergovernative che operano a livello globale, EUCLID, conosciuta anche come Pôle Universitaire Euclide, si distingue per la missione di offrire alta formazione alla classe dirigente dei paesi membri, segnatamente diplomatici e funzionari governativi, con programmi di studio che spaziano da master a dottorati di ricerca in diplomazia, sviluppo sostenibile e salute pubblica internazionale.

Reggino di Saline Joniche, Bruno Sergio Sergi è già componente di altre autorevoli organizzazioni internazionali e questa nomina non può che inorgoglire ulteriormente il territorio dello Stretto, la città di Reggio Calabria e l’Università di Messina, per l’importante riconoscimento internazionale ad una delle sue grandi eccellenze umane e professionali.

