Igea Virtus-Reggina, Pergolizzi: “ottima partita? E’ da bugiardi, ma vincere così è positivo”

“Bisogna essere sinceri: è stata una partita equilibrata, c’era caldo ma per entrambe. Il primo tempo è stato discreto, mentre la ripresa è stata piatta, con perdite di tempo e la loro intensità. Rivedendo il rigore, credo che ci stava. Sicuramente il risultato è importante, se poi mi chiedete della prestazione dovrei trovare troppe scusanti. Siamo al 30-40%, ci vuole tempo e queste vittorie danno morale. Molti sono a mezzo servizio, tra chi era infortunato e chi è arrivato ora. L’Igea ha giocato, ci ha messo in difficoltà, sarebbe bugiardo dire che abbiamo fatto un’ottima partita. Di certo c’è da lavorare”. Così mister Pergolizzi a Radio Febea al termina di Igea Virtus-Reggina, terminata 1-2.

“L’errore di Lumia? Non ci sono alibi e giustificazioni, gli errori li fanno tutti, ma siamo un gruppo. Se mi chiedete di Martinez, lui fa parte del gruppo, però serve adeguarsi. L’attacco? Se ci fosse stato Barranco avrebbe giocato lui. All’inizio avrei voluto giocare col 3-4-2-1, ma non tutte le letture possono essere giuste e alla fine ci siamo messi 3-4-1-2. L’importante era comunque partire bene. Anche col pari non sarebbe cambiato niente, ma i tre punti danno sicuramente morale”.

