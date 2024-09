Igea Virtus-Reggina: Pergolizzi su assenze, indisponibili e impiego degli ultimi arrivati

StrettoWeb

“Domani sarà una partita importante perché è sempre la prima, è come il primo giorno di scuola. Ci sono le aspettative, quell’attenzione delle prime partite. Il nostro sarà un campionato difficile, lo sappiamo, ma va affrontato con esperienza, professionalità e responsabilità. Incontreremo una squadra che ci creerà delle difficoltà, ma queste partite servono per migliorarci di giornata in giornata e capire cosa vogliamo fare e dove vogliamo arrivare”. Esordisce così mister Pergolizzi nella conferenza prepartita di Igea Virtus-Reggina, che si giocherà domani alle ore 16. Rappresenta l’esordio nel girone I di Serie D, il secondo consecutivo degli amaranto.

“Le assenze di Barillà, Porcino e Barranco? Sono tre giocatori importanti ma ho anche una rosa importante. Avere 24-25 calciatori significa avere delle alternative e un gruppo di alto livello. Rajkovic ho preferito non convocarlo, perché ancora non sta bene, non è in condizione. Chi si è allenato è più avanti. Gli ultimi tre arrivati (Dall’Oglio, Urso e Curiale, ndr) non sono sullo stesso livello come preparazione, ma sono convocabili. Se qualcuno giocherà dal primo minuto? Vedremo, sto valutando come giocare. Potrei giocare con il centrocampo in un modo o con gli attaccanti messi in maniera diversa”.

“Rosa ampia significa che qualcuno finisce fuori? Non manderemo mai via nessuno, ma chi rimane deve accettare le scelte. Sarà il giocatore stesso a chiedere se ha un modo di pensare diverso dal nostro”, aggiunge. E poi conclude: “la Reggina che vorrei vedere è quella dell’inizio con la Vibonese, mi dispiacerebbe se non fosse così. Sicuramente non voglio che sia quella dell’ultima mezz’ora”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.