Grave incidente stradale a Santo Stefano in Aspromonte: ambulanza ed elisoccorso sul posto

StrettoWeb

Grave incidente stradale sulla strada provinciale 7 Gallico-Gambarie, appena a valle di Santo Stefano in Aspromonte, dopo il bivio di Podargoni e qualche chilometro a monte di Sant’Alessio. Sul posto un enorme dispiegamento di forze dell’ordine e soccorritori: sono intervenuti i Carabinieri di Santo Stefano, le ambulanze e l’elisoccorso. Diversi i feriti, alcuni in gravi condizioni. Al momento non è nota la dinamica del sinistro nè i mezzi coinvolti e la gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte nell’incidente.

Seguiranno aggiornamenti

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.