Grave incidente stradale ad Alcamo Marina, in provincia di Trapani, dove un giovane di 24 anni è morto in via Stella Cinese. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo della moto, finendo fuori strada e urtando violentemente contro un muro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale per i rilievi ed i medici del 118.

Foto di repertorio

