Gioveni: “Palarussello alla Messina Social City? Scelta illogica e inopportuna”

StrettoWeb

“Al Palarussello non si possono salvare capre e cavoli!”. Con questa espressione il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, commenta la decisione dell’Amministrazione Basile di concedere in comodato d’uso gratuito alcuni spazi del Palarussello alla Messina Social City. “Premetto che il primo sono io a volere migliorare la qualità dei servizi dell’azienda (e i miei interventi in Aula mirati al loro potenziamento ne sono certamente una prova) – spiega Gioveni – ma di contro non si può certamente penalizzare l’attività sportiva delle società che già risentono delle non del tutto efficienti condizioni logistiche e strutturali degli impianti, anche perché la stessa attività sportiva dei ragazzi ha certamente, in parecchi contesti, delle finalità sociali”.

“La scelta di destinare l’ex casa del custode (che peraltro non risulterebbe ad oggi appropriata per ospitare un CSE) e addirittura gli spazi esterni per il ricovero dei mezzi aziendali, non mi convince affatto e la ritengo del tutto inopportuna e illogica – prosegue il consigliere – perché a soffrirne saranno sicuramente le società sportive che, come è noto, non godono già in condizioni normali di servizi efficienti. Peraltro – insiste l’esponente di FdI – il Palarussello si trova già in un contesto urbanistico totalmente privo di parcheggi ed è evidente che gli spazi esterni servono ai fruitori dell’impianto, per non parlare delle famiglie o degli appassionati che lo affollano numerosi quando si disputano le partite”.

“In più – aggiunge Gioveni – una di queste società, disputando il campionato nazionale under 19, avrà l’obbligo di disporre di una infermeria (che in atto manca), oppure di un’ambulanza esterna la cui funzionalità però, appunto, con i parcheggi che sarebbero occupati dai mezzi della MSC, sarebbe certamente pregiudicata! Chiedo pertanto al Sindaco Basile di rivedere questa decisione – conclude il capogruppo di FdI – sia nell’interesse delle società sportive fruitrici del Palarussello, sia nell’interesse della stessa Messina social city che certamente merita di godere di spazi propri senza alcuna interferenza con terzi”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.