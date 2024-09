StrettoWeb

Grande emozione e devozione a Gioia Tauro per i festeggiamenti in onore della Madonna di Portosalvo. Momento clou della festa la solenne processione, con migliaia di fedeli al seguito, per le vie della città ed il corteo in mare con la Madonna collocata su una barca.

Il sindaco Scarcella, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha detto: “questa festa rappresenta Gioia Tauro, è un momento importante per tutta la nostra comunità”.

