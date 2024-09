StrettoWeb

Grande attesa a Gioia Tauro per i festeggiamenti in onore della Madonna di Portosalvo. Il presidente del comitato Feste ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, afferma: “aspettiamo con ansia di omaggiare la Madonna il prossimo 8 settembre con tante sorprese”.

“Per omaggiare la Madonna verranno tre aerei acrobatici da Roma grazie all’interessamento di una persona che è voluta rimanere anonima. Invitiamo tutti alla nostra Festa e siamo sicuri ci saranno molti di fuori città”, conclude.

