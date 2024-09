Giganti di Taurianova, dal tour in Calabria alle tappe in Piemonte: “per l’inverno tante novità” | INTERVISTA

StrettoWeb

Simona Taverna è tra i protagonisti del tour dei Giganti Mata e Grifone di Taurianova. Graziano Tomarchio, nel suo servizio per StrettoWeb, lo ha intervistato, anche per trarre un bilancio dopo l’estate, molto intensa: “siamo orgogliosi e soddisfatti, è stato un tour meraviglioso per le vie della Calabria e non solo, perché siamo stati anche a Torino e Rivoli”, ha detto Simone. “Nella nostra Regione invece non c’è stato paese dove non hanno visto i Giganti di Taurianova”.

Ma non è finita: “ci stiamo preparando – continua l’intervistato – anche al tour invernale e di dicembre, con tante belle novità”. Di seguito l’intervista completa e integrale, dove il giovane Taverna racconta la storia dei Giganti e le prossime novità.

