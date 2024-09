Giardini Naxos, prosegue la rassegna Interpretare l’Antico

StrettoWeb

Terzo appuntamento della rassegna Interpretare l’Antico, in pieno svolgimento nello splendido scenario del Teatro della Nike del Parco Archeologico di Naxos Taormina, in Via Calcide Eubea, 1 di Giardini Naxos. Martedì 10 settembre alle 21.30 andrà in scena “I Menecmi – come l’ottone e l’oro”, divertente commedia di Tito Maccio Plauto (produzione VAN verso altre narrazioni APS – ETS), con la regia di Collettivo VAN e protagonisti Andrea Pacelli, Ivan Graziano, Gabriele Manfredi, Andrea Palermo, Federica Cinque, Riccardo Rizzo, Gabriele Rametta e Andrea Di Falco.

Presentazione spettacolo: Due gemelli, assolutamente identici, perdono le tracce l’uno dell’altro durante l’infanzia e crescono uno a Trapani e l’altro a Napoli. Il gemello napoletano decide di dedicare la propria vita alla ricerca del fratello perduto e lo fa imbattendosi in una dimensione piena di equivoci e intrecci. Ne I Menecmi – come l’ottone e l’oro lo spazio rappresenta in principio il mondo del Menecmo cresciuto a Trapani, la cui routine è abitualmente delirante, piena di problemi, colpi bassi e musica. Con l’arrivo del secondo Menecmo, cambierà improvvisamente tutto e si darà il via a un climax ascendente, ricco di equivoci e identità scambiate, fino al riconoscimento finale che scioglierà il caos e le tensioni comiche.

Seguirà, martedì 17 settembre alle 21.30 “Teras, Tiresia” (nuova coproduzione Bottega del Pane – Teras Teatro) di Valeria La Bua, che ne cura anche la regia con Davide A. Toscano, protagonista la bravissima attrice Rita Fuoco Salonia, già apprezzata interprete della versione corta dello stesso spettacolo, a Naxos nell’edizione 2023.

La rassegna, dedicata a spettacoli ispirati al Mito, diretta da Gigi Spedale, è organizzata dalla Rete Latitudini con il contributo della Regione siciliana, in collaborazione con il Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano e di NaxosLegge, diretto da Fulvia Toscano.

Il festival è parte integrante del più ampio progetto Comunicare l’Antico ed è sostenuto dal contributo di ERSU Messina, con il patrocinio non oneroso del Comune di Giardini Naxos e la collaborazione del COSPES e del DAMS dell’Università di Messina.

EVENTI A PAGAMENTO:

Intero: € 10,00 € – Ridotto Studenti: € 7,00

Ridotto under 18 / over 70 / Soci ArcheoClub e convenzioni: € 8,00

PREVENDITA: www.liveticket.it/latitudinirete

INFORMAZIONI: +393483813841 +393936025554 +393402939860

Apertura del botteghino 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.