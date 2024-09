Gangi, contributo economico per le spese del trasporto degli studenti

StrettoWeb

E’ all’ordine del giorno del consiglio comunale, convocato per stasera dalla presidente Concetta Quattrocchi, la modifica del regolamento per l’incentivazione delle iscrizioni alle scuole secondarie di 2° grado di Gangi. Si tratta di un contributo economico rivolto agli studenti e famiglie provenienti da altri comuni in particolare quelli residenti a Castel di Lucio(Me).

Nei giorni scorsi era stato lo stesso dirigente dell’Istituto “G.Salerno” Ignazio Sauro con propria nota a trasmettere le istanze di contributo richiesto per le spese di trasporto presentate da sei famiglie di studenti di Castel di Lucio.

Il Comune di Gangi ha già un proprio regolamento che concede un contributo pari alla tariffa andata e ritorno, ma solo agli studenti che usufruiscono del servizio di linea pubblica. Così è stato necessario proporre la modifica che stasera sarà discussa in consiglio comunale che appunto prevede l’inserimento anche della tratta Castel di Lucio – Gangi o di altre non servite dalla rete di trasporto pubblico e che avrebbe costretto le famiglie a sostenere costi onerosi per l’utilizzo di mezzi di trasporto di ditte private.

“Una scelta precisa – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – quella di chiedere al consiglio comunale di modificare il regolamento per garantire il nostro supporto a chi vuole frequentare le nostre scuole. Con la comunità di Castel di Lucio ci lega un profondo rapporto sociale, culturale ed economico. La modifica, se approvata, da domani ci consentirà di concedere sostegno economico a chi per raggiungere le sedi scolastiche del nostro paese, dove il servizio pubblico non arriva, ha bisogno di utilizzare mezzi alternativi. Il contributo previsto, che sarà elargito sin da questo anno scolastico dove si sono già iscritti 6 studenti, sarà fino ad un massimo del 65% del costo giornaliero sostenuto dalle famiglie”.

Il dirigente dell’Istituto “G. Salerno” Ignazio Sauro: “Sono molto contento e onorato di rinnovare il nostro rapporto come istituzione scolastica con la comunità di Castel di Lucio, comunità a noi vicina anche per il consolidato scambio di carattere sociale ed economico con il nostro paese. Per mantenere saldo questo importante rapporto tra le comunità e le istituzioni scolastiche di Gangi e di Castel di Lucio, l’amministrazione comunale di Gangi si sta meritoriamente impegnando per garantire un concreto aiuto alle famiglie degli studenti che da Castel di Lucio verranno a Gangi per sostenere il costo del trasporto. L’atto amministrativo costituisce un gesto di grande attenzione per la storia e il ruolo dell’Istituto Salerno di Gangi per cui mi sento di ringraziare il sindaco, l’amministrazione comunale, il consiglio comunale nella sua interezza per il sostegno dato alla nostra scuola”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.