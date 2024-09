StrettoWeb

La comunità di Francavilla Angitola, cittadina in provincia di Vibo Valentia, è in lutto per la morte del Parroco Don Giovanni Battista Tozzo. Il 73enne era stato per 27 anni parroco di Polia e dal 2012 di Francavilla.

I parrocchiani hanno potuto ricordarlo nella Santa Messa presieduta da Mons. Attilio Nostro, Vescovo di Mileto. “Invito tutta la cittadinanza a pregare per il nostro amato parroco”, ha commentato il Sindaco di Francavilla Angitola, Giuseppe Pizzonia.

