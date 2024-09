Forza Italia, Occhiuto: “arriveremo al 20% continuando battaglie di avanguardia nel centrodestra”

StrettoWeb

“Un anno fa eravamo alla festa dei giovani a Gaeta, e lì Antonio Tajani, per la prima volta, fece la sua profezia: prenderemo il 10% alle europee e poi il 20% alle politiche. Noi in Calabria ci siamo portati avanti e intanto abbiamo avuto già il 18% alle europee. Ma ricordo il clima che c’era dopo la scomparsa del presidente Berlusconi, molti pensavano che avremmo avuto problemi di sbarramento. E invece ha avuto ragione Tajani, e oggi abbiamo un partito in salute, centrale, vitale, pronto a nuove sfide”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo alla festa di Forza Italia Giovani, in corso a Bellaria (Rimini).

”Come ci arriviamo al 20%? Ci arriviamo continuando a fare quello che sta facendo Tajani, provando a riempire lo spazio enorme che c’è tra la Schlein e la Meloni. Uno spazio che nemmeno il presidente Berlusconi ha mai sperimentato nella sua esperienza, perché negli scorsi anni alla guida del Pd c’erano Renzi, Letta, Prodi, leader che venivano percepiti dall’elettorato come dirigenti moderati. Oggi no, oggi un elettore moderato non se la sente di stare con la Schlein, e noi possiamo essere quelli che aggregano questo tipo di voto se riusciamo, nell’interesse del centrodestra, ad essere non come quelli che vogliono segnare la differenza ad ogni costo – perché Berlusconi ci ha insegnato che il primo valore per chi è di Forza Italia è l’unità del centrodestra -, ma come quelli che fanno battaglie un po’ di avanguardia come quelle che ha fatto Antonio Tajani insieme al gruppo di Forza Italia in queste settimane sui diritti civili e sullo Ius Scholae”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.