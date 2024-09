Fitwalking Costa Viola, camminata a Bagnara Calabra: il programma dell’evento targo Aspromonte Trails

StrettoWeb

Lasciata momentaneamente la costa degli Dei, con le tappe di Zambrone e Parghelia, per poi ritornarvi domenica 15 settembre con Briatico, l’Associazione sportiva dilettantistica Aspromonte Trails affiliata AICS continua il suo progetto sportivo Fitwalking della Costa Viola e Costa degli Dei Tour, per la promozione dell’attività salutare del fitwalking (camminata sportiva) e contemporaneamente la valorizzazione dei territori.

Questo grazie anche alla collaborazione con le Pro Loco che, essendo vicine ai Comuni, e conoscendo la loro storia, gastronomia e cultura, contribuiscono a farli conoscere meglio.

Programma e percorso

Sabato 7 settembre l’associazione sarà presente nella Costa Viola con il borgo di Bagnara Calabra, famosa per il torrone, per la pesca del pesce spada con le feluche e la coltivazione nei terrazzamenti che si affacciano sul mare dello zibibbo, uva a bacca bianca da tavola e per la vinificazione del dolce liquoroso vino. Oltre che per aver dato i natali a Mia Martini e a Loredana Bertè, le famose sorelle cantanti internazionali.

Dopo i saluti istituzionali – dato che l’evento didattico non agonistico sarà in collaborazione con la Pro Loco di Bagnara e con il patrocinio comunale non oneroso – il supporto dell’amministrazione, dell’assessore alle politiche culturali Dott.ssa Mimma Garoffolo, verranno dati cenni sulla tecnica del fitwalking a cura di un istruttore nazionale del metodo Damilano.

Successivamente si svolgerà una camminata didattica aperta a tutti, non agonistica, di soli 3 km, partendo da piazza Matteotti, camminando nel marciapiede del lungomare fino alla Torre Aragonese Capo Rocchi Ruggiero andata e ritorno, e al termine dell’attività ci sarà una degustazione di prodotti tipici locali. Il ritrovo è in piazza Matteotti alle ore 18,30 e richiesto abbigliamento sportivo leggero, scarpe da camminata o da running, sacca, ricambio, acqua, integratore salino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.