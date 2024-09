StrettoWeb

Domani la Sacra Effige della Madonna della Consolazione dall’Eremo di Reggio Calabria raggiungerà in processione il Duomo, la Cattedrale cittadina, dove rimarrà per circa due mesi. Per consentire il passaggio della Madonna è stata parzialmente riaperta Piazza De Nava, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo.

C’è grande attesa in città e La Sacra Effigie, anche quest’anno, sarà accompagnata dalla consueta folla di fedeli.

