Festa di Madonna a Reggio Calabria: non solo big, ci sono anche i Dirty Frogs

I Dirty Frogs, l’emergente band reggina, afferma che: “ammettiamo che quest’anno la vasta offerta di intrattenimento, artistico, culturale e musicale, per le festività Mariane è piuttosto ampia e con nomi altosonanti, ma ci siamo anche noi, che con il nostro concerto, siamo contenti di poter allietare ed intrattenere, tutti gli amici che vorranno passare, con noi, un paio d’ore”

Reduci dall’ultimo successo arrivato dall’estate Bagnarese 2024, la band reggina è pronta ancora una volta a dar prova di sé. Questa volta la cornice è davvero spettacolare perché si troveranno a dar vita al loro spettacolo nell’area concerti della Nuova Fiera Tempietto di Reggio Calabria.

Certi di non deludere le aspettative dei reggini, le 5 “ranocchie” vi danno appuntamento, quindi, alle ore 22:00 di Sabato 14 settembre in riva al nostro splendido mare dello Stretto. Per tutti i dettagli e i particolari troverete tutto sui loro social.

